Universidade Gratuita: governo de SC aponta erro em lista com 18 bolsistas ‘milionários’ Secretaria de Estado da Educação identificou que alunos posicionaram vírgulas incorretamente no cadastro dos dados financeiros; equívoco... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina identificou que houve falha de digitação dos estudantes beneficiados pelo programa Universidade Gratuita que foram apontados como milionários. Segundo relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado), ao menos 18 alunos apareciam com um patrimônio não condizente com os requisitos para receber a bolsa.

Para mais detalhes sobre essa situação e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com a torcida de volta no mata-mata, JEC joga por redenção diante do Cianorte

Acordo suspende rotativo em 15 ruas de Criciúma e empresa admite dívida milionária

VÍDEO: Câmera flagra acidente de dentista que morreu após ser preso na Grande Florianópolis