Universidade Gratuita: Jorginho diz que números foram ‘inflados’ e só 17 casos são investigados

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), reagiu nesta quinta-feira (31) às críticas em torno do programa Universidade Gratuita, após relatório do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado) apontar mais de 18 mil inconsistências em cadastros de bolsistas. Segundo o governador, os números foram “inflados” e, após checagem, restaram apenas 17 casos em análise.

Para saber mais sobre a defesa do governador e as implicações do relatório, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

