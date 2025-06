Universidade Gratuita: união entre MPSC, TCE e Educação promete mais transparência em SC Encontro, realizado nessa segunda-feira (23), propôs ações para "proteger os recursos públicos" e garantir a continuidade do programa... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h16 ) twitter

Uma força-tarefa entre MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), TCE (Tribunal de Contas do Estado) e a SED (Secretaria de Estado da Educação) busca dar mais transparência para o programa Universidade Gratuita, que auxilia pessoas em situação de hipossuficiência a cursar o ensino superior. Recentemente, um levantamento do TCE apontou indícios de irregularidades na comprovação de renda de estudantes beneficiados. O relatório apontou inconsistências em bolsas, embora muitas delas possam ser atribuídas a erros de preenchimento.

Para saber mais sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir a transparência no programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

