Universidade Gratuita: vereador do PL foi beneficiado com bolsa estudantil e nega ilegalidade Jean Patrick Giusti (PL), de Herval d'Oeste, cursa direito com bolsa do Universidade Gratuita e afirma que atende critérios; SED diz... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 03h17 )

A bolsa de estudos por meio do programa Universidade Gratuita recebida pelo vereador de Herval d’Oeste, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Jean Patrick Giusti (PL), repercutiu nas redes sociais e levantou dúvidas nos últimos dias sobre a legalidade da concessão do benefício.

Para saber mais sobre este caso polêmico e as declarações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

