Universo geek: evento gratuito promete diversão para todos em Criciúma "Tarde de Jogos no Della" ocorre neste sábado, das 12h às 18h, no Shopping Della ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 05h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 05h00 )

O universo geek tem se expandido cada vez mais, conquistando públicos de diferentes idades e tornando-se uma referência no mundo do entretenimento. Filmes, séries, jogos eletrônicos, quadrinhos e ficção científica fazem parte desse cenário, que reúne uma legião de fãs apaixonados por tecnologia e cultura pop. Eventos e encontros voltados para esse público são cada vez mais comuns, proporcionando momentos de interação e diversão.

