‘Univesidade’: Nikolas Ferreira ironiza manifestações contra sua presença durante evento em SC

O evento ocorrido na Univali de Itajaí no último sábado (23) deu o que falar. Com a presença do deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG), manifestantes impuseram cartazes e gritos de ordem contra a realização da Ação Política Atlântico Sul – Apas Conference. Nas redes sociais, o parlamentar ironizou os protestos feitos. Em postagem no X (antigo Twitter), Nikolas postou um vídeo onde inscritos no evento entoam as palavras “recua, comunista, recua” aos manifestantes.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

