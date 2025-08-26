Logo R7.com
RecordPlus
‘Univesidade’: Nikolas Ferreira ironiza manifestações contra sua presença durante evento em SC

Após evento realizado na Univali de Itajaí neste sábado (23), Nikolas Ferreira fez uma série de postagens ironizando manifestantes

ND Mais|Do R7

O evento ocorrido na Univali de Itajaí no último sábado (23) deu o que falar. Com a presença do deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG), manifestantes impuseram cartazes e gritos de ordem contra a realização da Ação Política Atlântico Sul – Apas Conference. Nas redes sociais, o parlamentar ironizou os protestos feitos. Em postagem no X (antigo Twitter), Nikolas postou um vídeo onde inscritos no evento entoam as palavras “recua, comunista, recua” aos manifestantes.

