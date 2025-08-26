‘Univesidade’: Nikolas Ferreira ironiza manifestações contra sua presença durante evento em SC
Após evento realizado na Univali de Itajaí neste sábado (23), Nikolas Ferreira fez uma série de postagens ironizando manifestantes
O evento ocorrido na Univali de Itajaí no último sábado (23) deu o que falar. Com a presença do deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG), manifestantes impuseram cartazes e gritos de ordem contra a realização da Ação Política Atlântico Sul – Apas Conference. Nas redes sociais, o parlamentar ironizou os protestos feitos. Em postagem no X (antigo Twitter), Nikolas postou um vídeo onde inscritos no evento entoam as palavras “recua, comunista, recua” aos manifestantes.
