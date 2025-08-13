UPA em SC encerra contrato com empresa investigada por fraude bilionária O embate com o município de Itapoá teve início após a organização social Mahatma Ghandi perder a licitação para a nova gestão do pronto... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 06h17 ) twitter

A associação Mahatma Ghandi, organização social investigada por um esquema de desvios que pode superar R$ 1,6 bilhão em recursos públicos, teve o contrato com a Prefeitura de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, encerrado. A entidade era responsável pela gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

