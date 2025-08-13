UPA em SC encerra contrato com empresa investigada por fraude bilionária
O embate com o município de Itapoá teve início após a organização social Mahatma Ghandi perder a licitação para a nova gestão do pronto...
A associação Mahatma Ghandi, organização social investigada por um esquema de desvios que pode superar R$ 1,6 bilhão em recursos públicos, teve o contrato com a Prefeitura de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, encerrado. A entidade era responsável pela gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
