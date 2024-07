ND Mais |Do R7

Upira Boschi: O novo colunista do Jornal ND

O novo colunista do Jornal ND, Upiara Boschi, de 42 anos, é de Vacaria, Rio Grande do Sul, mas desde 1994 vive em Florianópolis e atua como jornalista há 18 anos na área de jornalismo político, com apenas uma breve passagem pelo jornalismo desportivo.

