Usina mais antiga de SC entra em negociação para ganhar parque

A Prefeitura de Joinville iniciou conversas com a Celesc para obter a cessão do terreno em frente à Usina Piraí para a criação de um parque público. O projeto ainda está em fase inicial e não tem prazos definidos para execução.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este projeto!

