Usina mais antiga de SC entra em negociação para ganhar parque
Prefeitura de Joinville negocia com Celesc cessão de terreno para criar espaço público na frente da Usina Piraí inaugurada em 1908
A Prefeitura de Joinville iniciou conversas com a Celesc para obter a cessão do terreno em frente à Usina Piraí para a criação de um parque público. O projeto ainda está em fase inicial e não tem prazos definidos para execução.
