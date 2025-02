Uso da cadeirinha infantil nos carros: veja as regras em vigor e entenda a lei A volta às aulas trouxe aumento na movimentação das ruas e, com isso, o uso da cadeirinha infantil nos carros é obrigatório; veja o... ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 08/02/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a volta às aulas, a movimentação nas ruas aumentou e, com isso, a segurança das crianças no trânsito deve ser prioridade. O uso correto da cadeirinha infantil nos carros é obrigatório e segue regras específicas, que sofreram alterações em 2021.

Para saber mais sobre as regras e a importância do uso da cadeirinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista sem CNH morre após bater em guard-rail na SC-155

Biguaçu atende decisão do Tribunal de Contas e revoga isenção da taxa de lixo

Prefeitura de Florianópolis propõe reforma da Previdência para servidores públicos municipais