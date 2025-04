Uso de drogas em locais públicos passa a render multa de um salário mínimo em SC Multa será aplicada a quem for flagrado usando drogas ilícitas em vias, praças e outros espaços públicos; medida entrou em vigor na... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 02h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h25 ) twitter

O governo de Santa Catarina publicou um decreto que regulamenta a lei que multa quem for flagrado usado drogas em ambientes públicos no estado. A medida foi assinada na segunda-feira (14) e estabelece aos infratores o pagamento de um salário mínimo.

Saiba mais sobre essa nova legislação e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

