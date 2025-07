UTIs cheias, vacinação em baixa e mortes em alta: cenário de influenza acende alerta em SC Estado registra aumento de 160% nos óbitos por SRAG causada por Influenza, enquanto UTIs adultas estão com 94,5% de ocupação e vacinação... ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 05h55 (Atualizado em 03/07/2025 - 05h55 ) twitter

Santa Catarina enfrenta um cenário preocupante no inverno de 2025: o avanço acelerado da influenza, aliado à baixa cobertura vacinal e ao crescimento das internações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), pressiona o sistema de saúde catarinense. Nesta quarta-feira (2), as UTIs adultas operam com 94,5% de ocupação em todo o estado.

