Vacimóvel estará em novo endereço durante o fim de semana em Chapecó O vacimóvel estará com atendimento ao público neste sábado e domingo; vena onde ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 10h05 )

Mora em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e está com vacinas atrasadas? O vacimóvel estará novamente, neste sábado (8) e domingo (9), no Parque Palmital das 15h às 19h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

