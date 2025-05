Vacina contra dengue: Itajaí é contemplada com doses, mas detalhe impede aplicação; entenda Estado de Santa Catarina contemplou Itajaí com 3.440 doses de vacina contra dengue ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 00h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h27 ) twitter

Paulo Pinto/Ag�ncia Brasil\r

O Município de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, foi contemplado pelo Governo do Estado de Santa Catarina para receber 3.440 doses da vacina contra dengue. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (8). Porém, até o momento, a prefeitura ainda não recebeu as vacinas nem o informe técnico com orientações sobre a aplicação dos imunizantes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a situação da vacinação em Itajaí!

