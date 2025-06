Vacinação contra a Influenza não avança e hospitais ficam lotados em SC Imunização contra a gripe progride lentamente, enquanto leitos de UTIs públicas superam 95% de ocupação; 113 mortes por Influenza foram... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com 113 mortes confirmadas por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Santa Catarina somente neste ano, o Estado enfrenta uma crise de saúde pública em meio ao aumento das internações e à baixa adesão à vacinação contra a Influenza. Na Grande Florianópolis, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS (Sistema Único de Saúde) chegou a 95,3% nesta segunda-feira (9), segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Em sete hospitais da região, a ocupação é de 100%.

Saiba mais sobre a situação alarmante da vacinação e as consequências para a saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Novas peças no ‘xadrez’ do Figueirense e presença dos ‘poderes constituídos’ no CFT

Piloto André Gaidzinski tem rotina intensa para aguentar as corridas da Porsche Cup Brasil

Facções de SC e RS se aliaram para vender drogas e lavar R$ 1,4 bilhão do tráfico