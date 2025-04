Vacinação contra gripe começa na próxima segunda-feira em Blumenau Imunizante oferecido será o trivalente e campanha começa com grupos prioritários ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 21h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira (7), em todo o Brasil. Em Blumenau, todas as unidades de Saúde com sala de vacina ativa estarão disponíveis com o imunizante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em ND Mais:

Fechado há 40 dias, Restaurante Popular de Florianópolis está sem perspectiva de reabertura

Atualização cadastral impacta valor do IPTU em Chapecó; entenda

Mendes cita Neymar como inspiração e elogia elenco do Avaí: ‘só via esses caras na TV’