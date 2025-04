Vacinação contra gripe começa nesta segunda; veja público-alvo Quem não faz parte dos grupos prioritários pode buscar a vacinação contra gripe na rede particular ou aguardar a liberação das doses... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h46 ) twitter

A campanha nacional de vacinação contra gripe começa oficialmente nesta segunda-feira (7) em todas as regiões do Brasil, exceto a Norte – na região, ela será no segundo semestre do ano, período de maior ocorrência da doença, conforme o Ministério da Saúde. Em Santa Catarina, as doses serão disponibilizadas para pessoas além dos grupos prioritários a partir de maio.

