Vacinação contra poliomielite em SC não atinge a meta há 8 anos: ‘Falsa sensação de segurança’ Também chamada de paralisia infantil, a doença infecciosa grave é causada por um vírus que pode provocar paralisias permanentes e até... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h57 ) twitter

Santa Catarina não atinge a meta de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, desde 2017 — há oito anos. Uma especialista alertou para a “ameaça real” que a doença infecciosa representa e comentou sobre a falsa sensação de segurança criada diante de índices preocupantes de vacinação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre a vacinação e seus impactos.

