Vacinação contra poliomielite em SC não atinge a meta há 8 anos: ‘Falsa sensação de segurança’

Também chamada de paralisia infantil, a doença infecciosa grave é causada por um vírus que pode provocar paralisias permanentes e até...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Santa Catarina não atinge a meta de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, desde 2017 — há oito anos. Uma especialista alertou para a “ameaça real” que a doença infecciosa representa e comentou sobre a falsa sensação de segurança criada diante de índices preocupantes de vacinação.

