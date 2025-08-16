Vacinação contra poliomielite em SC não atinge a meta há 8 anos: ‘Falsa sensação de segurança’
Também chamada de paralisia infantil, a doença infecciosa grave é causada por um vírus que pode provocar paralisias permanentes e até...
Santa Catarina não atinge a meta de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, desde 2017 — há oito anos. Uma especialista alertou para a “ameaça real” que a doença infecciosa representa e comentou sobre a falsa sensação de segurança criada diante de índices preocupantes de vacinação.
Santa Catarina não atinge a meta de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, desde 2017 — há oito anos. Uma especialista alertou para a “ameaça real” que a doença infecciosa representa e comentou sobre a falsa sensação de segurança criada diante de índices preocupantes de vacinação.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre a vacinação e seus impactos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre a vacinação e seus impactos.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: