Vagas na saúde: São José abre concurso público com salários de até R$ 16 mil

A Prefeitura de São José lançou, nesta semana, edital de concurso público para cargos da Secretaria de Saúde do Município. Com vagas e formação de cadastro de reserva para nível fundamental, médio, técnico e superior, os salários dispostos no certame chegam aos R$ 16.661,12.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

