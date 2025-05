Vai casar? Veja os prazos de casamento coletivo em Balneário Camboriú e região Aqueles que quiserem se inscrever para casamento coletivo na região devem ficar atentos aos prazos e exigências ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 21h21 (Atualizado em 04/05/2025 - 21h21 ) twitter

Está planejando formalizar a união com seu parceiro(a) sem gastar? Cidades do Litoral Norte catarinense estão com inscrições abertas para casamentos coletivos. As cerimônias comunitárias costumam ocorrer nos meses em que as cidades comemoram aniversário. Alguns documentos solicitados aos noivos, especialmente as certidões, demoram para ficar prontos, por isso, o ideal é que os interessados façam a inscrição o quanto antes, para evitar o atraso na documentação, correndo o risco de não ficar pronta até a data do casamento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os prazos e requisitos para o casamento coletivo na região!

