Vai chover no desfile? Como fica o tempo no aniversário de Blumenau durante megafesta histórica Entre as atrações, desfile tradicional e festa em ginásio agitam a cidade ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 23h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 23h57 )

A comemoração do aniversário de 175 anos de Blumenau, nesta terça-feira (2), terá tempo instável durante todo o dia, incluindo o tradicional desfile. De acordo com o AlertaBlu, o céu irá variar entre nublado e encoberto, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia, por conta da circulação marítima direcionada para o leste do Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o tempo e as comemorações!

