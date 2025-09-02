Vai chover no desfile? Como fica o tempo no aniversário de Blumenau durante megafesta histórica
Entre as atrações, desfile tradicional e festa em ginásio agitam a cidade
A comemoração do aniversário de 175 anos de Blumenau, nesta terça-feira (2), terá tempo instável durante todo o dia, incluindo o tradicional desfile. De acordo com o AlertaBlu, o céu irá variar entre nublado e encoberto, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia, por conta da circulação marítima direcionada para o leste do Estado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o tempo e as comemorações!
