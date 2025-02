Vai chover no desfile de Carnaval em Florianópolis? Veja previsão do tempo para sexta e sábado Previsão aponta para tempo estável durante o desfile na capital catarinense; fim de semana deve ser quente e abafado, com nova onda... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h46 ) twitter

Os foliões que se preparam para assistir o desfile das escolas de samba em Florianópolis podem esperar tempo estável na Passarela Nego Quirido. Nas noites de sexta-feira (31) e sábado (1º), especialmente entre às 21h e 3h, o céu ficará aberto e com poucas variações de nuvens.

