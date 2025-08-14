‘Vai dar tudo certo’: blumenauense que ganhou bolsa de estudos milionária embarca para os EUA
Da janela do avião, prestes a decolar, às 18h, ele publicou uma foto no aeroporto de Guarulhos.
O blumenauense Lucas Theiss, de 18 anos, embarcou nesta terça-feira (12), rumo aos Estados Unidos para estudar pré-medicina de graça, após ganhar uma bolsa de estudos integral. Ao ND Mais, ele confessou estar ansioso, com tudo que estava por vir. “Estou ansioso e contente ao mesmo tempo. Vai dar tudo certo”, disse o estudante, minutos antes de seguir para o embarque.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa incrível conquista!
