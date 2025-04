‘Vai deixar saudades’: quem era o motociclista morto em grave acidente em rodovia de SC O motociclista de 51 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (8); grave acidente aconteceu na SC-157, em... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h06 ) twitter

Foi identificado como Edemar Elias Grando o motociclista de 51 anos que morreu em um grave acidente na SC-157, entre os municípios de Chapecó e Cordilheira Alta, no Oeste de Santa Catarina. A colisão frontal entre a moto e o carro aconteceu na manhã de terça-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a vida de Edemar e os detalhes do acidente.

