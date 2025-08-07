Vai lotar? Avaí lança ingresso gratuito para jogo contra o Cuiabá no Dia dos Pais
Avaí lança promoção, em parceria com a patrocinadora, com ingressos grátis para a partida diante do Cuiabá no Dia dos Pais
O Avaí confirmou uma promoção inédita para a partida contra o Cuiabá, domingo, às 16h: entrada gratuita para todos os torcedores. Dá pra dizer que ‘O patrão ficou maluco’ no Dia dos Pais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
