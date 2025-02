Vai pegar a BR-101? Veja como está o movimento no Litoral Norte de SC Diversos pontos da BR-101 no Litoral Norte de Santa Catarina apresentam lentidão na manhã desta segunda-feira (20); veja quais ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você pretende pegar a BR-101 em Santa Catarina nesta segunda-feira (20), é melhor olhar com atenção alguns pontos de lentidão na rodovia, especialmente no Litoral Norte, entre as cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o movimento na BR-101!

Leia Mais em ND Mais:

Mulher foge de cárcere privado após marido não aceitar fim de relacionamento

Goleiro Fabrício vê evolução no Figueirense e projeta sequência do campeonato

Morte do surfista Ricardinho completa 10 anos