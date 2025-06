Vai se alistar? Faltam poucos dias para encerrar o prazo obrigatório Inscrição é obrigatória para homens que fazem 18 anos em 2025; mulheres podem se alistar voluntariamente ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 04h55 ) twitter

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2025 têm até 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. Já para as mulheres que completam 18 anos no mesmo ano, a inscrição é voluntária, sob o mesmo prazo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o alistamento militar!

