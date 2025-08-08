Vai ter neve? SC enfrenta frio intenso com novo avanço de massa de ar polar; veja temperaturas Estado tem alerta para chegada de uma massa de ar polar; Defesa Civil orienta população a redobrar os cuidados com o frio ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A partir desta sexta-feira (8), Santa Catarina deve enfrentar um novo e brusco declínio nas temperaturas. O avanço de uma massa de ar polar poderá provocar frio intenso em todas as regiões, com possibilidade de neve na Serra. A Defesa Civil estadual emitiu alerta, destacando a importância de cuidados redobrados, principalmente com a população mais vulnerável, durante a passagem da frente fria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o frio intenso em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Desafio Beto Carrero World 2025 se consolida como evento esportivo para todas as idades

Distribuição de renda entre trabalhadores de SC é a maior do país; veja ranking

VÍDEO: Drone flagra baleia com rede de pesca na cabeça em Florianópolis; ONG alerta riscos