Vai ter neve? SC enfrenta frio intenso com novo avanço de massa de ar polar; veja temperaturas
Estado tem alerta para chegada de uma massa de ar polar; Defesa Civil orienta população a redobrar os cuidados com o frio
A partir desta sexta-feira (8), Santa Catarina deve enfrentar um novo e brusco declínio nas temperaturas. O avanço de uma massa de ar polar poderá provocar frio intenso em todas as regiões, com possibilidade de neve na Serra. A Defesa Civil estadual emitiu alerta, destacando a importância de cuidados redobrados, principalmente com a população mais vulnerável, durante a passagem da frente fria.
