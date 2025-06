Vai trabalhar no feriado de Corpus Christi em Chapecó? Conheça os seus direitos Trabalhar no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (20), dá direito a benefícios para os empregados do comércio em... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h37 ) twitter

Trabalhar no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (20), dá direito a benefícios extras para os empregados do comércio em Chapecó e outros municípios da região. A data, embora religiosa, é considerada feriado municipal, o que significa que o funcionamento do comércio é permitido, desde que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados.

Para mais informações sobre os direitos dos trabalhadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

