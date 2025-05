Valor a receber do Estado? SC abre acordos para antecipar precatórios com até 40% de desconto Edital do TJSC abre chance para credores receberem valores mais rápido pela primeira vez; prazo vai até 11 de junho ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 21h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Quem tem valores a receber do governo de Santa Catarina poderá antecipar o saque dos precatórios em troca de um desconto. O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) lançou o primeiro edital de conciliação de 2025, com R$ 377,8 milhões disponíveis para acordos diretos com credores.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar dessa oportunidade e garantir seu desconto!

Leia Mais em ND Mais:

Furar fila com bebê reborn pode render multa de R$ 30 mil; veja projetos na Câmara

Moradores encontram corpo em chamas e enrolado em cobertor no Sul de SC; polícia investiga

Como agia a ‘Gangue da Hilux’, que roubava carros em SC e enviava para a Argentina