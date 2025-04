Valor do dólar cai 1% nesta quinta (17), véspera de feriado, com possível acordo EUA-China Moeda norte-americana fecha o dia em queda e acumula perda semanal de 1,07%, impulsionada por declarações otimistas de Trump e alta... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quinta-feira (17), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,88. Na quarta-feira (16), o fechamento ficou em R$ 5,86.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações no mercado.

Leia Mais em ND Mais:

Casa por R$ 27 mil? Banco leiloa imóveis com preços ‘de banana’ em 15 estados, incluindo SC

Três são condenados a mais de 350 anos por envolvimento em chacina em Joinville

Falta de luz e água: aluna denuncia precariedade em moradia estudantil da UFSC em Florianópolis