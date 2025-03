Valor do dólar cai nesta terça (18), com proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil Moeda norte-americana fechou em queda pelo quinto dia seguido; proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 18/03/2025 - 22h25 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta terça-feira (18), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,70. Na segunda-feira (17), o fechamento ficou em R$ 5,68.

