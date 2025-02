Valor do dólar cai nesta terça-feira (18), após leilão do BC e reunião entre EUA e Rússia Moeda norte-americana voltou a fechar em queda após novo leilão do Banco do Central e discussão sobre o fim da guerra entre Ucrânia... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 18/02/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta terça-feira (18), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,70. Na segunda-feira (17), o fechamento ficou em R$ 5,70.

Para mais detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Explosão de tanque em SC aconteceu durante transferência de piche

Preço da gasolina avança para R$ 6,59 em Santa Catarina, maior valor desde junho de 2022

Marinha abre curso para pescadores em cidade catarinense