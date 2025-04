Valor do dólar despenca 2,54% nesta quarta-feira (9), após Trump anunciar suspensão de tarifas Moeda americana fechou em queda após pausa de 90 dias nas tarifas anunciada por Trump; EUA manteve taxas elevadas à China ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 10/04/2025 - 06h45 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quarta-feira (9), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 6,07. Na terça-feira (8), o fechamento ficou em R$ 6,01.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes sobre a queda do dólar!

