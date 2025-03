Valor do dólar dispara nesta sexta (28), com Gleisi ministra e bate-boca de Trump e Zelensky Moeda norte-americana fechou em alta após escolha da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como ministra de Relações Institucionais e... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta sexta-feira (28), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,84. Na quinta-feira (27), o fechamento ficou em R$ 5,82.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a alta do dólar e as implicações políticas envolvidas!

Leia Mais em ND Mais:

Saúde do Papa Francisco sofre revés e quadro se agrava após duas semanas de internação

Aposta na agenda

Novos espaços do MDB no governo Jorginho movimentam vagas na Câmara e na Alesc