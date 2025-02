Valor do dólar fecha em queda após novas ameaças tarifárias de Trump; confira a cotação Moeda norte-americana apresentou nova queda em meio a novas ameaças de tarifas recíprocas sobre importações pelo presidente dos EUA... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 07/02/2025 - 22h25 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta sexta-feira (7), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,81. Na quinta-feira (6), o fechamento ficou em R$ 5,78.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações no mercado.

