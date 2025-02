Valor do dólar fecha em queda com inflação dos EUA e falas de Galípolo; confira a cotação Dólar voltou a apresentar queda após dados divulgados da inflação nos Estados Unidos; falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 22h25 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quarta-feira (12), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,77. Na terça-feira (11), o fechamento ficou em R$ 5,77.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e as implicações econômicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

