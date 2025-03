Valor do dólar fecha em queda nesta quarta (12), com inflação e tarifaço dos EUA sobre metais Moeda norte-americana fechou em queda após impactos das tarifas dos Estados Unidos sobre metais e inflação na maior economia do mundo... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta quarta-feira (12), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,84. Na terça-feira (11), o fechamento ficou em R$ 5,83.

Para mais detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Manchester United x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

VÍDEO: Motociclista filma a própria morte ao bater a mais de 180 km/h no Ceará

Polícia de SC prende suspeito de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas para crime organizado