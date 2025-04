Valor do dólar fecha em queda nesta quarta (16), com possíveis negociações entre EUA e China Moeda norte-americana fecha o dia em queda e enfraquece no mercado global diante de incertezas sobre tarifas e possíveis negociações... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 07h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 07h26 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quarta-feira (16), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,90. Na terça-feira (15), o fechamento ficou em R$ 5,89.

Para mais detalhes sobre a queda do dólar e as possíveis negociações comerciais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

