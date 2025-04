Valor do dólar fecha em queda nesta segunda (31), após temores de guerra comercial com os EUA Moenda norte-americana fechou o dia em queda após declarações de Donald Trump; novas medidas comerciais globais pressionam o dólar... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 22h45 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta segunda-feira (31), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,73. Na sexta-feira (28), o fechamento ficou em R$ 5,76.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações no mercado.

