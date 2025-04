Valor do dólar fecha em queda nesta terça (1), com expectativa dos anúncios tarifários de Trump Moeda norte-americana fechou em queda, enfraquecendo no mercado interno e externo, um dia antes de medidas comerciais dos EUA; dados... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 22h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 22h45 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta terça-feira (1), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,72. Na segunda-feira (31), o fechamento ficou em R$ 5,70.

Para mais detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

