Valor do dólar fecha estável nesta quinta (6), com suspensão das tarifas de 25% por Trump Moeda norte-americana fechou em estabilidade após recuo de Donald Trump com as tarifas impostos a México e Canadá ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h45 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quinta-feira (6), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,74. Na quarta-feira (5), o fechamento ficou em R$ 5,75.

