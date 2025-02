Valor do dólar fecha estável nesta sexta-feira (21), com expectativas em taxas de juros dos EUA Moeda norte-americana fechou em estabilidade frente ao real, após expectativas sobre as taxas de juros da Federal Reserve nos Estados... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 22h26 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em estabilidade nesta sexta-feira (21), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,70. Na quinta-feira (20), o fechamento continuou em R$ 5,70.

Para mais detalhes sobre a situação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

