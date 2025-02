Valor do dólar hoje (21/1): cotação comercial e de turismo Saiba o valor do dólar comercial e o de turismo, assim como a diferença entre os dois ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h47 ) twitter

O valor do dólar hoje, terça-feira (21), abriu o dia com uma leve alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda está custando R$ 6,05. Na segunda-feira (20), o dólar fechou em R$ 6,04.

