Valor do dólar hoje (22/1): cotação comercial e de turismo

O valor do dólar hoje, quarta-feira (22), abriu o dia em queda. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda está custando R$ 6. Na terça-feira (21), o dólar fechou em R$ 6,04.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas variações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

