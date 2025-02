Valor do dólar hoje (22/1): cotação comercial e de turismo Saiba o valor do dólar comercial e o de turismo, assim como a diferença entre os dois ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h27 ) twitter

O valor do dólar hoje, quinta-feira (23), abriu o dia em queda consecutiva. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda está custando R$ 5,95 . Na quarta-feira (22), o dólar fechou em R$ 5,96, primeira vez em dois meses abaixo dos R$ 6.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações.

