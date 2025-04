Valor do dólar hoje: após dias de queda, cotação da moeda sobe na sexta-feira (25) Valorização do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da quinta-feira (24), quando a cotação estava em R$ 5,67... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 23h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h20 ) twitter

O valor do dólar hoje, sexta-feira (25) abriu uma leve alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,68. A valorização é analisada em comparação com a abertura da quinta-feira (24), quando a cotação estava em R$ 5,67.

Para mais detalhes sobre a cotação e as implicações dessa alta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

