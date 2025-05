Valor do dólar hoje: cotação abre em queda na terça-feira (13) Redução no valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (12), quando a cotação estava em R$ 5,67 ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h07 ) twitter

O valor do dólar hoje, terça-feira (13), abriu com queda na cotação da moeda. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,63. A redução é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (12), quando a cotação estava em R$ 5,67.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

