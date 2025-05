Valor do dólar hoje: cotação da moeda abre em alta na quarta-feira (28) Valorização do valor do dólar hoje é analisada em comparação com o fechamento de terça-feira (27), quando a cotação estava em R$ 5,... ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 23h16 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O valor do dólar hoje, quarta-feira (28), abriu com cotação da moeda em alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a cotação é de R$ 5,67. A valorização é analisada em comparação com o fechamento de terça-feira (27), quando a cotação estava em R$ 5,64. Investidores estão de olho na política tarifária dos Estados Unidos, enquanto observam a inflação brasileira. O aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foram comunicadas na última quinta-feira (22), como estratégia para reforçar a arrecadação em 2025.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dois trabalhadores morrem e um fica gravemente ferido após desabamento em Papanduva

Homem mata esposa e filha de 10 meses estranguladas e revela alívio: ‘Dormi melhor’

Palpites KTO para Flamengo x Deportivo Táchira