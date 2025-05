Valor do dólar hoje: cotação da moeda abre semana em queda na segunda-feira (26) Baixa do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura de sexta-feira (23), quando a cotação estava em R$ 5,70 ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 26/05/2025 - 23h15 ) twitter

O valor do dólar hoje, segunda-feira (26), abriu com cotação da moeda em queda. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a cotação é de R$ 5,65. Baixa é analisada em comparação com a abertura de sexta-feira (23), quando a cotação estava em R$ 5,70.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações.

